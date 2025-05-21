TV yayın akışı listesi 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bugün televizyonda Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, Now’da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yayınlanırken, TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 21 Mayıs 2025 Çarşamba listesi…