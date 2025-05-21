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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 21 MAYIS 2025 LİSTESİ | Bugün TV’de hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 21 Mayıs Çarşamba: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 21 Mayıs 2025 listesi belli oldu. Böylece izleyici kitlesi tarafından araştırılan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' yanıt buldu. Bugün televizyon ekranlarında Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Ligi final heyecanı yaşanacak. Tottenham-Manchester United maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 21 Mayıs 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:04
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        • 1

          TV yayın akışı listesi 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bugün televizyonda Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, Now’da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yayınlanırken, TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 21 Mayıs 2025 Çarşamba listesi…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Şeref Madalyası

          01:45 Bahar

          04:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:00 Seksenler

          14:35 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Maç Önü

          22:00 UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham-Manchester United"

          00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:45 Teşkilat

          05:00 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Can Borcu

          03:00 Aldatmak

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:00 Direniş Karatay

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:45 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

          00:15 Hudutsuz Sevda

          03:15 Adım Farah

          04:15 Elkızı

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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