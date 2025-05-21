TV yayın akışı 21 Mayıs Çarşamba: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 21 Mayıs 2025 listesi belli oldu. Böylece izleyici kitlesi tarafından araştırılan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' yanıt buldu. Bugün televizyon ekranlarında Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Ligi final heyecanı yaşanacak. Tottenham-Manchester United maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 21 Mayıs 2025 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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TV yayın akışı listesi 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Bugün televizyonda Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, Now’da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yayınlanırken, TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United maçı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 21 Mayıs 2025 Çarşamba listesi…
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şeref Madalyası
01:45 Bahar
04:15 Kızılcık Şerbeti
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
22:00 UEFA Avrupa Ligi Final Karşılaşması "Tottenham-Manchester United"
00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Teşkilat
05:00 Seksenler
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Direniş Karatay
05:00 Aramızda Kalsın
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda
03:15 Adım Farah
04:15 Elkızı
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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