TV yayın akışı 20 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermekte zorlanan izleyicilere yol gösteriyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 20 Mayıs 2025 Salı Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
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Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Bu sebeple günün yorgunluğunu atmak amacıyla ekran başına geçiliyor. Kanal kanal dolanan izleyiciler, beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 20 Mayıs 2025 TV yayın akışı…
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Siyah Kalp
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bahar
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
02:30 Nalan
05:00 Aramızda Kalsın
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 İnci Taneleri
01:45 Yargı
04:00 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.45 Hangimiz Sevmedik
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Türk Sineması "Ceviz Ağacı"
02.40 Teşkilat
05.00 Seksenler
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Atatürk
00:30 Hudutsuz Sevda
01:45 Adım Farah
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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