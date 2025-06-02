TV yayın akışı 2 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 2 Haziran 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bu akşam bir dizi sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek. İşte 2 Haziran Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
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‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı 2 Haziran Pazartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam yerli ve yabancı filmler yayınlanacakken bir dizi sezon finali yapacak. İşte, 2 Haziran 2025 TV yayın akışı...
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:50 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
23:00 Yabancı Sinema "Hugo"
01:40 Gönül Dağı
04:00 Seksenler
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Timsahlar Cehennemi
21:50 Kayıp Şehir
23:20 Bir Gece Masalı
02:20 Timsahlar Cehennemi
03:50 Aldatmak
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Sezon Finali)
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İkinci Şans
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 İkinci Şans
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 K-9
22:15 Neşeli Hayat
00:45 K-9
02:30 Neşeli Hayat
04:30 Aramızda Kalsın
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
14:00 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:00 Çift Kişilik Oda
03:45 Adım Farah
04:45 Elkızı
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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