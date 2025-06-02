‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusunun yanıtı 2 Haziran Pazartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam yerli ve yabancı filmler yayınlanacakken bir dizi sezon finali yapacak. İşte, 2 Haziran 2025 TV yayın akışı...