Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 2 Aralık Cumartesi: Bugün TV'de neler var? İşte SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı belli oldu!

        Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 2 Aralık Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Jumanji Vahşi Orman, Kardeşlerim, MasterChef Türkiye All Star, Geçit Yok, Gönül Dağı, Adım Farah ve Sakla Beni programları ekrana gelecek. İşte 2 Aralık Cumartesi SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 2 Aralık bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 2 Aralık Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bir Yuvam Olsun

          14:30 Aile

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kızılcık Şerbeti

          02:15 Aile

          05:30 Yeni Gelin

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV’de Hafta Sonu

          10:00 Kardeşlerim

          13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          16:00 Safir

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Ateş Kuşları

          02:20 Kuruluş Osman

          04:30 Cennetin Gözyaşları

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:15 Dilek Taşı

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)

          22:30 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

          00:50 Yargı

          03:15 Poyraz Karayel

          05:15 Müzik Arası

        • 5

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer İle Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          13:00 Şahane Hayatım

          15:00 Hudutsuz Sevda

          17:00 Yabani

          19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Adım Farah

          00:00 Kirli Sepeti

          02:45 Şahane Hayatım

          04:30 Senden Daha Güzel

          05:45 Bay Yanlış

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          06:15 Fazilet Hanım ve Kızları

          08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

          09:30 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)

          11:30 Ömer

          14:00 Yerli Dizi Tekrar

          16:00 Sakla Beni

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Geçit Yok (Yabancı Sinema)

          22:15 Geçit Yok (Yabancı Sinema)

          00:15 Ömer

          03:00 Kiralık Aşk

          04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

        • 7

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:45 Süper Bir Takım

          09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)

          12:30 Gazete Magazin

          17:15 MasterChef Türkiye All Star

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 %100 Futbol

          01:30 Son Karar

          02:00 Gazete Magazin

          04:30 Tuzak

        • 8

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:10 Beni Böyle Sev

          11:40 Kod Adı Kırlangıç

          13:20 Lingo

          14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 3'Te 3

          02:50 Gönül Dağı

          05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:20 Kapanış

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa