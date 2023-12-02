Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 2 Aralık bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 2 Aralık Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...