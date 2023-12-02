Bugün TV'de neler var? 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı belli oldu!
Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 2 Aralık Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Jumanji Vahşi Orman, Kardeşlerim, MasterChef Türkiye All Star, Geçit Yok, Gönül Dağı, Adım Farah ve Sakla Beni programları ekrana gelecek. İşte 2 Aralık Cumartesi SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...
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Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 2 Aralık bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 2 Aralık Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Cennetin Gözyaşları
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
22:30 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
00:50 Yargı
03:15 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
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FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Şahane Hayatım
15:00 Hudutsuz Sevda
17:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Şahane Hayatım
04:30 Senden Daha Güzel
05:45 Bay Yanlış
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STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)
11:30 Ömer
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Geçit Yok (Yabancı Sinema)
22:15 Geçit Yok (Yabancı Sinema)
00:15 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
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TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Son Karar
02:00 Gazete Magazin
04:30 Tuzak
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
11:40 Kod Adı Kırlangıç
13:20 Lingo
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 3'Te 3
02:50 Gönül Dağı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Kapanış