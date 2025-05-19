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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 19 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı araştırılıyor. 19 Mayıs Pazartesi günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, kanal kanal 19 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:16
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        • 1

          Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 19 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 19 Mayıs Pazartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          06:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın

          09:50 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919"

          15:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

          03:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kadın Kral

          22:45 Bir Gece Masalı

          01:45 Kadın Kral

          04:20 Aldatmak

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        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kızılcık Şerbeti

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Görev Başında

          22:00 Çırak

          00:00 Bahar

          03:00 Görev Başında

          04:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

          22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

          00:45 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

          03:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:45 En Hamarat Benim

          16:45 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Atatürk

          00:30 Hudutsuz Sevda

          01:45 Adım Farah

          04:30 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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