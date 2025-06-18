TV yayın akışı 18 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Günlük olarak paylaşılan TV yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Ayrıca Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 18 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün iki dizi sezon finali yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Haziran Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
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Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam iki dizi birden sezon finali yapacak. İşte, 18 Haziran 2025 TV yayın akışı ile sezon finali yapan diziler.
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KANAL KANAL 18 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Çarıklı Milyoner
22:00 Beş Milyoncuk Verir Misin?
23:45 Çarıklı Milyoner
01:30 Beş Milyoncuk Verir Misin?
02:45 Kaynanalar
04:15 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (Sezon Finali)
00:15 Hayat Öpücüğü
02:30 Hayat Öpücüğü
04:30 Kaderimin Oyunu
06:00 Aramızda Kalsın
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Sezon Finali)
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
23:00 Güven Bana
01:20 Kardeşim Benim
03:20 Aldatmak
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 Hangimiz Sevmedik
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 Teşkilat
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad"
21.00 Kupa Saati
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal"
00:15 Kupa Saati
01:00 FIFA Klüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Pachua-Salzburg"
02:45 Kasaba Doktoru
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:00 Çift Kişilik Oda
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
22:45 Çift Kişilik Oda
02:30 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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