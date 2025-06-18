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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 18 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 18 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Günlük olarak paylaşılan TV yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Ayrıca Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 18 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün iki dizi sezon finali yapacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 18 Haziran Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:52
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        • 1

          Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bu akşam iki dizi birden sezon finali yapacak. İşte, 18 Haziran 2025 TV yayın akışı ile sezon finali yapan diziler.

        • 2

          KANAL KANAL 18 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Çarıklı Milyoner

          22:00 Beş Milyoncuk Verir Misin?

          23:45 Çarıklı Milyoner

          01:30 Beş Milyoncuk Verir Misin?

          02:45 Kaynanalar

          04:15 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler (Sezon Finali)

          00:15 Hayat Öpücüğü

          02:30 Hayat Öpücüğü

          04:30 Kaderimin Oyunu

          06:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya (Sezon Finali)

          00:15 Arka Sokaklar

          03:00 Yargı

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Hercai

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          23:00 Güven Bana

          01:20 Kardeşim Benim

          03:20 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:10 Hangimiz Sevmedik

          09:00 Kod Adı Kırlangıç

          10:15 Kasaba Doktoru

          13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:25 Teşkilat

          18:00 Ana Haber

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad"

          21.00 Kupa Saati

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal"

          00:15 Kupa Saati

          01:00 FIFA Klüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Pachua-Salzburg"

          02:45 Kasaba Doktoru

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Yetenek Sizsiniz

          13:00 Çift Kişilik Oda

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          22:45 Çift Kişilik Oda

          02:30 Adım Farah

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          11:00 MasterChef Türkiye

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

          18 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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