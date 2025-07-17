Bugün televizyonda neler var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı
Kanalların 17 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. TV'de bugün birbirinden farklı yapımlar yayınlanacak. Final yapmaya hazırlanan Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...
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Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanalların 17 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri ile yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkacak. Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecekken birçok yerli film sinemaseverlerle buluşacak. İşte, 17 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Magazin D Yaz
14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Şirinler 2
22:15 - Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
00:15 - Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
02:00 - Zalim İstanbul
04:30 – Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
00:00 - Aşkın Zaferi
01:30 - Kızılcık Şerbeti
04:00 - Aşkın Zaferi
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Hababam Sınıfı Güle Güle
21:45 - Hokkabaz
00:00 - Hokkabaz
02:15 - Milyarder
04:00 - Kiralık Aşk
05:30 - Erkenci Kuş
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 – Balkan Ninnisi
08:25 – Kod Adı Kırlangıç
09:45 – Kasaba Doktoru
13:00 – Seksenler
14:25 - Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Gönül Dağı
23:00 - Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"
01:45 - Kim Gitsin?
02:45 - Seksenler
03:40 - Teşkilat
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Nadide Hayat
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? – 1156. Bölüm
00:20 – Aile Saadeti
03:00 – Aldatmak
05:50 - Bir Küçük Gün Işığı
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Çift Kişilik Oda
00:15 - İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 - Kefaret
06:00 - Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – MasterChef Türkiye
02:30 – İşte Benim Stilim
04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 - Tuzak
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