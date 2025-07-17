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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 17 Temmuz 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 17 Temmuz 2025 Perşembe TV yayın akışı

        Kanalların 17 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. TV'de bugün birbirinden farklı yapımlar yayınlanacak. Final yapmaya hazırlanan Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 17 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:35
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        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanalların 17 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri ile yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkacak. Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecekken birçok yerli film sinemaseverlerle buluşacak. İşte, 17 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Kavak Yelleri

          09:30 - Yaprak Dökümü

          12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 – Magazin D Yaz

          14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:00 – Aşk-ı Memnu

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Şirinler 2

          22:15 - Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

          00:15 - Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

          02:00 - Zalim İstanbul

          04:30 – Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Siyah Kalp

          09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 – Bahar

          15:00 – Kızılcık Şerbeti

          18:25 – Show Ana Haber

          20:00 - Güldür Güldür Show

          00:00 - Aşkın Zaferi

          01:30 - Kızılcık Şerbeti

          04:00 - Aşkın Zaferi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – Menajerimi Ara

          09:00 – Ada Masalı

          11:00 – Aramızda Kalsın

          13:30 – Kiralık Aşk

          16:15 – Erkenci Kuş

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Hababam Sınıfı Güle Güle

          21:45 - Hokkabaz

          00:00 - Hokkabaz

          02:15 - Milyarder

          04:00 - Kiralık Aşk

          05:30 - Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:00 – Balkan Ninnisi

          08:25 – Kod Adı Kırlangıç

          09:45 – Kasaba Doktoru

          13:00 – Seksenler

          14:25 - Teşkilat

          17:45 - Kim Gitsin?

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Gönül Dağı

          23:00 - Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"

          01:45 - Kim Gitsin?

          02:45 - Seksenler

          03:40 - Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – ATV Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          17:00 - Nadide Hayat

          19:00 – ATV Ana Haber

          20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? – 1156. Bölüm

          00:20 – Aile Saadeti

          03:00 – Aldatmak

          05:50 - Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat

          10:00 – Yasak Elma

          12:45 – Sen Çal Kapımı

          15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 – Karagül

          19:00 – NOW Ana Haber

          20:00 – Çift Kişilik Oda

          00:15 - İlk Buluşma

          02:15 - İnadına Aşk

          04:00 - Kefaret

          06:00 - Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 - Oynat Bakalım

          10:00 – MasterChef Türkiye

          15:30 – İşte Benim Stilim

          20:00 – MasterChef Türkiye

          00:15 – MasterChef Türkiye

          02:30 – İşte Benim Stilim

          04:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 - Tuzak

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