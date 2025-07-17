Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanalların 17 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri ile yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı formatta yarışma programları izleyici karşısına çıkacak. Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecekken birçok yerli film sinemaseverlerle buluşacak. İşte, 17 Temmuz Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...