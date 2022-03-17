17 Mart TV yayın akışı diziseverler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler bugün TV’de hangi diziler olduğunu araştırıyor. 17 Mart Perşembe akşamı; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Mahkum dizileri ve Berat Kandili özel programları ekrana geliyor. 17 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;