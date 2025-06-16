TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 16 Haziran 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...