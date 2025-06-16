TV yayın akışı 16 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon izlemek bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Günün yorgunluğunu atmak isteyen izleyiciler, ekran başına geçiyor. Kanal kanal dolanıp beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Haziran 2025 TV yayın akışı...
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TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 16 Haziran 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sosyete Şaban
22:15 Şaban Pabucu Yarım
00:15 Sosyete Şaban
02:00 Şaban Pabucu Yarım
03:45 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Bittin Sen
23:30 Bittin Sen
01:15 Feryat
02:45 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22:45 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları
01:15 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
22:50 Aile Saadeti
01:20 Aile Saadeti
04:00 Aldatmak
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:10 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çırak
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Chelsea - Los Angeles FC"
00:15 Tutunamayanlar
01:45 Lingo Türkiye
02:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
03:40 Kasaba Doktoru
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çift Kişilik Oda
13:45 Sen Çal Kapımı
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:30 Çift Kişilik Oda
03:00 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
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