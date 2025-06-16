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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 16 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 16 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Günün yorgunluğunu atmak isteyen izleyiciler, ekran başına geçiyor. Kanal kanal dolanıp beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Haziran 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:57
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        • 1

          TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 16 Haziran 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Sosyete Şaban

          22:15 Şaban Pabucu Yarım

          00:15 Sosyete Şaban

          02:00 Şaban Pabucu Yarım

          03:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Hababam Sınıfı

          22:00 Bittin Sen

          23:30 Bittin Sen

          01:15 Feryat

          02:45 Kaderimin Oyunu

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          22:45 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

          01:15 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          22:50 Aile Saadeti

          01:20 Aile Saadeti

          04:00 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          05:55 Hangimiz Sevmedik

          08:55 Kod Adı Kırlangıç

          10:10 Kasaba Doktoru

          13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:10 Seksenler

          15:25 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Çırak

          22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Chelsea - Los Angeles FC"

          00:15 Tutunamayanlar

          01:45 Lingo Türkiye

          02:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          03:40 Kasaba Doktoru

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çift Kişilik Oda

          13:45 Sen Çal Kapımı

          16:45 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          00:30 Çift Kişilik Oda

          03:00 Adım Farah

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          09:00 Gel Konuşalım

          11:00 MasterChef Türkiye

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

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