Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 14 HAZİRAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 14 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        14 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listeleri mercek altına alındı. Bugün Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, kanal kanal 14 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden seyirciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. Türkiye’nin önde gelen kanallarının 14 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 14 Haziran Cumartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listesi…

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:38 İstiklal Marşı

          05:40 Beni Böyle Sev

          07:40 Yedi Numara

          09:35 Hayallerinin Peşinde

          10:35 Yeşil Deniz

          12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

          16:25 3'Te 3

          19:00 Ana Haber (Canlı)

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

          01:50 Teşkilat

          04:10 Yeşil Deniz

          05:40 Kapanış

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Hercai

          07:30 atv’de Hafta Sonu

          10:00 Nadide Hayat

          12:30 Kardeşim Benim 2

          14:40 Ay Lav Yu Tuu

          16:40 Güven Bana

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

          22:40 Güven Bana

          00:50 Can Borcu

          03:30 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Password

          16:00 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

          23:15 Çember: Gün Doğmadan

          01:15 Yargı

          03:45 Müzik Arası

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:00 Vurun Kahpeye

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Aşıksın

          14:45 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 İntikam Kurşunu

          01:30 Aşıksın

          02:30 İntikam Kurşunu

          04:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Kamera Arkası

          12:00 Çift Kişilik Oda

          15:00 Yasak Elma

          16:15 Çift Kişilik Oda

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Çift Kişilik Oda

          23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          02:00 Adım Farah

          04:45 Kefaret

          05:45 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Hanım Köylü

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Sucu Kamil

          13:45 Sahipsizler

          16:30 Kocan Kadar Konuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Uçak

          22:15 Uçak

          00:15 Sahipsizler

          03:00 Tarkan: Güçlü Kahraman

          04:15 Kaderimin Oyunu

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          15:45 Survivor Panorama

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Gazete Magazin

          04:30 Gençlik Rüzgarı

          05:30 Dizi

          14 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı!
        Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Habertürk Anasayfa