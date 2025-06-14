TV yayın akışı 14 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
14 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listeleri mercek altına alındı. Bugün Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, kanal kanal 14 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...
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Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak eden seyirciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. Türkiye’nin önde gelen kanallarının 14 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 14 Haziran Cumartesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Now, Star TV yayın akışı listesi…
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Beni Böyle Sev
07:40 Yedi Numara
09:35 Hayallerinin Peşinde
10:35 Yeşil Deniz
12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:25 3'Te 3
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
01:50 Teşkilat
04:10 Yeşil Deniz
05:40 Kapanış
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ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nadide Hayat
12:30 Kardeşim Benim 2
14:40 Ay Lav Yu Tuu
16:40 Güven Bana
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
22:40 Güven Bana
00:50 Can Borcu
03:30 Aldatmak
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Password
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:15 Çember: Gün Doğmadan
01:15 Yargı
03:45 Müzik Arası
04:45 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aşıksın
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İntikam Kurşunu
01:30 Aşıksın
02:30 İntikam Kurşunu
04:00 Kızılcık Şerbeti
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Çift Kişilik Oda
15:00 Yasak Elma
16:15 Çift Kişilik Oda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çift Kişilik Oda
23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
02:00 Adım Farah
04:45 Kefaret
05:45 Karagül
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sucu Kamil
13:45 Sahipsizler
16:30 Kocan Kadar Konuş
19:00 Star Haber
20:00 Uçak
22:15 Uçak
00:15 Sahipsizler
03:00 Tarkan: Güçlü Kahraman
04:15 Kaderimin Oyunu
05:30 Aramızda Kalsın
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:45 Survivor Panorama
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:30 Dizi
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