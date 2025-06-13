TV yayın akışı 13 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerini kontrol ediyor. 13 Haziran Cuma günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Survivor'da şampiyon bu akşam belli olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, kanal kanal 13 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...
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Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 13 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Özellikle Survivor finali için heyecan dorukta. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 13 Haziran Cuma TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listesi…
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:45 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bumble Bee
22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:45 Bumble Bee
03:30 Kasaba Doktoru
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ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Robin Hood
22:30 Güven Bana
00:30 Kuruluş Osman
03:30 Aldatmak
05:30 Hercai
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:15 En Büyük Şaban
00:30 Şendul Şaban
02:15 En Büyük Şaban
03:30 Kızılcık Şerbeti
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim (Sezon Finali)
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Her Şey Aşk İçin
22:15 Çift Kişilik Oda
03:45 Elkızı
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Tarkan Altın Madalyon
04:15 Kaderimin Oyunu
05:30 Aramızda Kalsın
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Canlı - Final
00:15 İşte Benim Stilim
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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