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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 13 Haziran 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now yayın akışı

        TV yayın akışı 13 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerini kontrol ediyor. 13 Haziran Cuma günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Survivor'da şampiyon bu akşam belli olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, kanal kanal 13 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:47
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        • 1

          Türkiye’nin önde gelen kanallarında her gün farklı dizi, film ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 13 Haziran 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün televizyon ekranlarında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Özellikle Survivor finali için heyecan dorukta. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 13 Haziran Cuma TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listesi…

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Hangimiz Sevmedik

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          09:55 Kasaba Doktoru

          13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          14:10 Seksenler

          15:25 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Bumble Bee

          22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

          01:45 Bumble Bee

          03:30 Kasaba Doktoru

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Robin Hood

          22:30 Güven Bana

          00:30 Kuruluş Osman

          03:30 Aldatmak

          05:30 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          19:00 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

          00:15 Eşref Rüya

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Şendul Şaban

          22:15 En Büyük Şaban

          00:30 Şendul Şaban

          02:15 En Büyük Şaban

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim (Sezon Finali)

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Her Şey Aşk İçin

          22:15 Çift Kişilik Oda

          03:45 Elkızı

          05:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Kocan Kadar Konuş

          22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:00 Tarkan Altın Madalyon

          04:15 Kaderimin Oyunu

          05:30 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Canlı - Final

          00:15 İşte Benim Stilim

          03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

          13 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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