Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ekim Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deliha 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Gün Ortası

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz



TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrısı Me?

20:00 Masumlar Apartmanı



TV8 YAYIN AKIŞI

18:15 En Şık Benim

20:00 MasterChef Türkiye