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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 10 TEMMUZ 2025 GÜNCEL LİSTE | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 10 Temmuz 2025 listesi: Bugün televizyonda neler var?

        TV yayın akışı 10 Temmuz 2025 listesi paylaşıldı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusu yanıt buldu. Kanallarda bugün yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:44
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        • 1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının TV yayın akışı 10 Temmuz Perşembe günü için güncellendi. Bugün birbirinden farklı türde filmler ekranlara gelecek. Yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlanacak. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 10 Temmuz 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:30 Bir Gece Masalı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Aldatmak

          05:50 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Magazin D Yaz

          14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Şirinler

          22:15 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç

          23:45 Password

          01:45 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç

          03:00 Zalim İstanbul

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          09:00 Aşk Laftan Anlamaz

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Şaşkın Damat

          01:30 Çiçek

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Ateşböceği

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

          22:00 Bittin Sen

          23:30 Bittin Sen

          01:00 Son Hıçkırık

          02:45 Kiralık Aşk

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Balkan Ninnisi

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:10 Kasaba Doktoru

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Armageddon"

          22:45 Yabancı Sinema "Kaya"

          01:05 Kim Gitsin?

          02:20 Seksenler

          03:30 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Çift Kişilik Oda

          01:15 Aşk Mantık İntikam

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          10:00 MasterChef Türkiye

          15:30 İşte Benim Stilim

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 İşte Benim Stilim

          04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 Tuzak

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