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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez Show TV'de! Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu nedir? Tamirci filminin oyuncuları kimler?

        TV'de ilk kez Show TV'de! Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Tamirci (Fast Charlie) filmi 5 Temmuz Cuma akşamı TV'de ilk kez Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Richard Wenk'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Phillip Noyce oturmaktadır. Filmi ilk kez izleyecek olanlar için Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:54
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        • 1

          2023 yılında gösterime giren Tamirci (Fast Charlie) filmi Show TV ekranlarında bu akşam izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Pierce Brosnan, Morena Baccarin ve James Caan gibi oyuncuların paylaştığı film aksiyon türünde yer almaktadır. Peki, "Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu nedir? Tamirci filminin oyuncuları kimler?" İşte Tamirci (Fast Charlie) filminin konusu ve oyuncuları...

        • 2

          TAMİRCİ (FAST CHARLİE) KONUSU NEDİR?

          Charlie Swift, namı diğer "Hızlı Charlie" bir sorunu olan bir tamircidir; vurduğu hedefin kafası eksiktir. Bu saldırının bedelini ödeyen adama, yani New Orleans'ın en büyük ve en acımasız gangsteri Mercado'ya amaçlanan hedefin o olduğunu kanıtlaması gerekir. Charlie, kurbanın eski karısı ve Charlie'nin ihtiyaç duyduğu omurga ve becerilere sahip bir kadın olan Marcie Kramer'dan yardım ister.

        • 3

          Marcie'yi kaçmaya kararlı olduğu bir geçmişe sürüklemek, ikisini aynı anda hem komik, hem aksiyon dolu, hem de içten gelen vahşi ve öngörülemez bir yolculuğa çıkarır. Yol boyunca Charlie ve Marcie, Charlie'nin en iyi arkadaşı ve akıl hocası Stan Mullins'in mirasını korumak için savaşırken, Beggar'ı ve onun tüm operasyonunu çökertmeye çalışırlar.

        • 4

          TAMİRCİ (FAST CHARLİE) OYUNCULARI KİMLER?

          Pierce Brosnan

          Morena Baccarin

          Gbenga Akinnagbe

          Toby Huss

          Yakup Grodnik

          Sharon Gless

          James Caan

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