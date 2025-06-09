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        TV'de ilk kez! İç Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        İç Savaş, (Civil War) filmi 9 Haziran Pazartesi akşamı TV'de ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Amerika'nın çöküşün eşiğine gelişini konu alan film, vizyona girdiği 2024 yılında tüm zamanların en iyi açılış yapan bağımsız filmi oldu. İç Savaş filmi, "28 Gün Sonra", "Ex Machina" ve "Yok Oluş"un arasında olduğu kült filmlerin senaristliğini yapan Alex Garland'ın yazıp yönetti. Peki, "İç Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte İç Savaş filmi konusu ve oyuncuları...

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        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 09.06.2025 - 18:49
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        • 1

          İç Savaş filmi bu akşam beyaz perdenin ardından, televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Distopik ve aksiyon türünde yer alan film, iç savaş sırasında bir grup gazetecinin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için girdikleri mücadele ele alınıyor. Peki, "İç Savaş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İç Savaş ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          İÇ SAVAŞ FİLM KONUSU NEDİR?

          İç Savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu ve yerleşik gazetecilerin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için yarıştığı yakın bir gelecekte geçiyor. Federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletler tarafından oluşturulan silahlı ittifak Batı Güçleri, başkente saldırmak üzeredir. Bu süreçte dünyanın dört bir yanında vahşeti görüntüleyen savaş fotoğrafçısı Lee, içlerinde akıl hocalığını üstlendiği Jessie adında hevesli genç bir fotoğrafçının da bulunduğu küçük bir gazeteci grubu ile birlikte başkanla son bir röportaj yapma umuduyla Beyaz Saray'a gider.

        • 3

          İÇ SAVAŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Nick Offerman, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Karl Glusman, Sonoya Mizuno, Jonica Gibbs ve Jess Matney

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