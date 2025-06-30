TV'de ilk kez! Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Godzilla: Büyük Yıkım ne zaman çekildi?

TV'de ilk kez! Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Godzilla: Büyük Yıkım ne zaman çekildi?

Godzilla: Büyük Yıkım filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 2023 yılında vizyona giren film, II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’da, 1940’ların sonlarında geçen bir hikayeyi konu alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Godzilla: Büyük Yıkım ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

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“Godzilla: Büyük Yıkım” (Godzilla Minus One), II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’da, 1940’ların sonlarında geçen bir hikayeyi konu alıyor. Savaşın travmalarından kurtulmaya çalışan Japonya, bu kez nükleer enerjiyle güçlenmiş devasa bir yaratık olan Godzilla’nın tehdidiyle karşı karşıya kalır. Film, başarısız bir kamikaze pilotu olan Kōichi Shikishima’nın (Ryûnosuke Kamiki) hikayesine odaklanıyor.

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GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ryûnosuke Kamiki

Minami Hamabe Yûki Yamada Hidetaka Yoshioka Sakura Ando Kuranosuke Sasaki