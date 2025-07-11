TV'de ilk! Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi konusu ne?
Bilim kurgu tutkunları bu akşam heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyor. 2023 yapımı Dünyalar Savaşı: Saldırı, izleyiciyi üç gök bilimcinin sırlarla dolu keşif serüvenine ortak ediyor. Junaid Syed'in yönetmenliğini üstlendiği film, korku ve gerilim öğeleriyle bilim kurgu türünü bir araya getiriyor. Başrollerde Sam Gittins, Leo Staar ve Vincent Regan gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. İşte detaylar...
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2023 yılında vizyona giren Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi, evrenin bilinmezliklerine ışık tutmaya çalışan üç bilim insanının karşılaştığı esrarengiz olayları merkezine alıyor. Yönetmen Junaid Syed’in imzasını taşıyan yapımda, Sam Gittins, Leo Staar ve Vincent Regan gibi isimler rol alıyor. Gerilim, korku ve bilim kurgu türlerini harmanlayan film, izleyicilere farklı bir deneyim vadediyor. Detaylar haberimizde...
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DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Üç genç gök bilimci dünyaya düşen bir göktaşının izini sürer ve kısa sürede bir uzaylı istilasının merkez üssünde olduklarını keşfeder.
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DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ OYUNCULARI
Sam Gittins
Leo Staar
Vincent Regan
Lara Lemon
Alhaji Fofana
Fredi Nwaka
Rosie Steel
Kris Saddler
Darren Tassel
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