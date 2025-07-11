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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk! Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi konusu ne, ne anlatıyor? Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        TV'de ilk! Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi konusu ne?

        Bilim kurgu tutkunları bu akşam heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyor. 2023 yapımı Dünyalar Savaşı: Saldırı, izleyiciyi üç gök bilimcinin sırlarla dolu keşif serüvenine ortak ediyor. Junaid Syed'in yönetmenliğini üstlendiği film, korku ve gerilim öğeleriyle bilim kurgu türünü bir araya getiriyor. Başrollerde Sam Gittins, Leo Staar ve Vincent Regan gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:38
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        • 1

          2023 yılında vizyona giren Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi, evrenin bilinmezliklerine ışık tutmaya çalışan üç bilim insanının karşılaştığı esrarengiz olayları merkezine alıyor. Yönetmen Junaid Syed’in imzasını taşıyan yapımda, Sam Gittins, Leo Staar ve Vincent Regan gibi isimler rol alıyor. Gerilim, korku ve bilim kurgu türlerini harmanlayan film, izleyicilere farklı bir deneyim vadediyor. Detaylar haberimizde...

        • 2

          DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Üç genç gök bilimci dünyaya düşen bir göktaşının izini sürer ve kısa sürede bir uzaylı istilasının merkez üssünde olduklarını keşfeder.

        • 3

          DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ OYUNCULARI

          Sam Gittins

          Leo Staar

          Vincent Regan

          Lara Lemon

          Alhaji Fofana

          Fredi Nwaka

          Rosie Steel

          Kris Saddler

          Darren Tassel

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