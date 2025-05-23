Tuzla'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Yangın, saat 03.00 sularında Tuzla ilçesi İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun giriş katında meydana geldi.

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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla 2 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş ve üst katlarını yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yurt tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken panik haldeki öğrencileri yurt görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

İHA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları süresince öğrenciler yurdun bahçesinde bekletildi. Alevlerin söndürülmesi ile ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.