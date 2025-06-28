Tüzel Kişi Numarası Nedir? Tüzel Kişi Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Tüzel Kişi Numarası Nedir? Tüzel Kişi Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Tüzel Kişi Numarası Nedir?

Tüzel kişi numarası, gerçek kişilerdeki T.C. kimlik numarasına karşılık gelen, şirketler ve diğer tüzel yapılar için oluşturulan resmî kimlik numarasıdır. Bu numara, kamu kurumlarında, bankalarda, vergi dairelerinde, sosyal güvenlik işlemlerinde ve e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerde tüzel kişiyi tanımlamak amacıyla kullanılır.

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Türkiye'de tüzel kişi numarası çoğunlukla şu belgelerde veya sistemlerde tanımlıdır:

Vergi Kimlik Numarası (VKN)

MERSİS Numarası (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)

Ticaret Sicil Numarası

SGK İşveren Sicil Numarası

Her biri farklı kurumlara özel olsa da, VKN veya MERSİS numarası çoğu işlemde tüzel kişi numarası olarak kabul edilir.

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Tüzel Kişi Numarası Nerede Yazar?

Vergi Levhası Üzerinde

Şirketin vergi levhasında genellikle 10 haneli “Vergi Kimlik Numarası” açıkça yer alır.

MERSİS Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi

MERSİS sistemine kayıtlı olan şirketlerin 16 haneli MERSİS numarası hem elektronik belgelerde hem de Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunur.

İmza Sirküleri ve Resmî Evraklar

Şirketin imza sirkülerinde ve resmi başvuru belgelerinde, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası yer alır.

e-Devlet ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) Sisteminde

e-Devlet’te ya da GİB’in sisteminde tüzel kişilik adına işlem yapan yetkili kişiler, şirketin kayıtlı numaralarını görebilir.

Tüzel Kişi Numarası Nasıl Öğrenilir? Vergi Dairesi Üzerinden Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu vergi dairesinden ya da GİB (www.gib.gov.tr) sisteminden vergi kimlik numarası öğrenilebilir. REKLAM e-Devlet Üzerinden e-Devlet platformunda “Ticaret Sicili Bilgileri Sorgulama” veya “Vergi Kimlik No Sorgulama” hizmetleri aracılığıyla şirket numaraları görüntülenebilir. Ticaret Sicil Gazetesi ve TOBB Kayıtları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kayıtlarında ya da Ticaret Sicil Gazetesi arşivinde şirketin sicil ve kimlik bilgileri yer alır. Tüzel Kişi Numarasının Önemi Resmî Tanınma Kamu kurumları, bankalar ve üçüncü taraflar, tüzel kişileri bu numaralar üzerinden tanır. Vergi ve SGK İşlemleri Şirketin vergi, prim, istihdam ve diğer yükümlülüklerinin takibinde tüzel kişi numarası esas alınır. E-Fatura ve E-Arşiv Sistemleri Elektronik belge sistemlerinde şirketlerin tanımlanması bu numara üzerinden yapılır. İhalelere Katılım ve Sözleşmeler Kamu ve özel sektör ihalelerinde tüzel kişi numarası ile doğrulama yapılır. Tüzel kişi numarası, şirketlerin ve kurumların resmî kimlik numarası niteliğindedir. Vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ve ticaret sicil numarası gibi çeşitli numaralar bu kapsamda kullanılmaktadır. Söz konusu numaralar, birçok resmî işlemin temelini oluşturur. İşlem yapılan kurumun niteliğine göre hangi numaranın esas alınacağı değişebilir. Bu nedenle, bir tüzel kişilik sahibi veya temsilcisiyseniz, şirketinize ait bu numaraları doğru ve eksiksiz şekilde bilmeniz ve belgeleyebilmeniz önemlidir.

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