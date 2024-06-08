Tüylü dostlarımızın en ilgi çeken özelliği: Kedilerin gözleri karanlıkta neden parlar?
Tabiatın gizemli yanlarından biri, karanlıkta parlayan kedi gözleridir. Bu parlaklık, kedilerin retinasında bulunan özel bir tabakanın ışığı yansıtmasından kaynaklanır. Bu katman, gece avlanmalarına ve karanlıkta daha iyi görmelerine olanak tanır, böylece kediler gizemli ve çekici bir hava kazanır. İşte detaylar!
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Kedilerin karanlıkta parlayan gözleri oldukça gizemli ve büyüleyici gözükebilir. Tüylü dostlarımızın karanlıkta yansıttığı bu ışık aslında gözlerindeki bir tabakadan kaynaklanıyor. İşte detaylar!
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ESKİ UYGARLIKLARIN İNANCI
Eski Mısırlılar, kedilerin batan güneşin ışığını gözlerinde yakaladıklarına ve sabaha kadar sakladıklarına inanırlardı. Eski Yunanlılar, gözlerin içinde parıldayan bir ateşe benzeyen bir ışık kaynağı olduğuna inanıyordu.
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IŞIĞI YANSITIYORLAR
Artık kedilerin gözlerinin parlıyor gibi görünmesinin nedeninin, diğer birçok gece hayvanının gözleriyle birlikte ışığı yansıtmaları olduğunu biliyoruz.
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Tüm gözler ışığı yansıtır, ancak bazı gözler tapetum lucidum adı verilen özel bir yansıtıcı yapıya sahiptir ve bu da geceleri parlıyormuş gibi bir görünüm yaratır.
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Tapetum lucidum (Latince "parlayan tabaka") aslında birçok gece hayvanının gözbebeklerinin arkasında bulunan küçük bir aynadır. Temel olarak bu hayvanların geceleri süper iyi görmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda "göz parlaması" olarak bilinen parlayan göz fenomenine neden olan şeydir.
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NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Işık bir kedinin gözüne girdiğinde, birkaç yol izleyebilir. Işığın bir kısmı doğrudan retinaya, göz küresinin arkasında ışığa duyarlı hücreler içeren bir katmana çarpar. Bu fotoreseptör hücreler, optik sinir yoluyla görsel bir görüntünün oluştuğu beyne giden sinir uyarılarını tetikler.
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Işığın bir kısmı retinanın içinden veya etrafından geçer ve tapetum lucidum'a çarpar. Tapetum lucidum, görünür ışığı retinadan geri yansıtarak fotoreseptörler için mevcut ışığı artırır. Bu da kedilerin karanlıkta insanlardan daha iyi görmesini sağlar.
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Son rotada, tapetum lucidum'dan seken ışığın bir kısmı retinayı ıskalar ve kedinin gözlerinden geri seker. Bu yansıyan ışık ya da göz parıltısı, bir kedinin gözleri parlıyormuş gibi göründüğünde gördüğümüz şeydir.
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İNSANLARDA TAPETUM LUCİDUM VAR MIDIR?
Gözlerimiz kedilerin gözleriyle pek çok ortak noktaya sahip olsa da, insanlarda bu tapetum lucidum tabakası yoktur. Geceleyin bir insanın gözüne el feneri tuttuğunuzda herhangi bir yansıma görmezsiniz.
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Ancak bir fotoğraf makinesinin flaşı, retinanın kendisinde bir yansımaya neden olacak kadar parlaktır. Bu, fotoğraflardaki meşhur "kırmızı göz "dür. Gördüğünüz şey, gözü besleyen kan damarlarından gelen kırmızı renktir.
Kaynak: Carneige Museum of Natural History