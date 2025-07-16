TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

TUS sınav ücreti Temel Tıp Bilimleri için 1.750 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 1.750 TL olarak belirlenmişti.

STS Tıp Doktorluğu sınav ücreti, 1 aşama için 1.750 TL, 2. aşama için de 1.750 TL olarak belirlenmişti.

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 16 Temmuz 2025 tarihinde ödenecek.

Buna göre, TUS sınav ücreti Temel Tıp Bilimleri için 2.625 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 2.625 TL olacak.

STS Tıp Doktorluğu sınav ücreti, 1 aşama için 2.625 TL, 2. aşama için de 2.625 TL olacak.

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