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        TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri 21 Mayıs tarihinde başladı. Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili bilgiler ÖSYM tarafından duyuluyor. İşte TUS tercihleri ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:24
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        • 1

          TUS tercihleri için geri sayım başladı. Tıp fakültesi mezunlarını yakından ilgilendiren ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Peki TUS tercihleri ne zaman bitiyor, tercihler nasıl ve nereden yapılır?

        • 2

          TUS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem tercihleri 27 Mayıs'a kadar alınacak.

          TUS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          TUS 1. dönem taban puanları yerleştirme yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar 2024 TUS 2. Dönem tercih sonuçlarına göre taban puanları dikkate alarak tercih yapacak.

          ÖSYM kılavuzunda bu konu hakkında “ Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir” ifadelerine yer verdi.

        • 3

          TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TUS 1. dönem tercihleri, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

          Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

          Kılavuza ve 2025-TUS 1. dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara "osym.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.

          2025 TUS 1. DÖNEM TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

          TUS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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