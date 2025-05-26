TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TUS 1. dönem tercihleri, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuza ve 2025-TUS 1. dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara "osym.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.

2025 TUS 1. DÖNEM TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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