TUS 1.DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

DUYURU

(01 Temmuz 2025)

2025-TUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 01 - 07 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 01 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 07 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI