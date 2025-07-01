Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TUS tercihleri başladı! ÖSYM 2025 TUS 1.dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

        TUS tercihleri başladı! TUS 1.dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

        Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı. ÖSYM'den gelen duyuruya göre 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 01 - 07 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. İşte TUS ek yerleştirme tercih sürecine ilişkin detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS 1.dönem ek yerleştirme tercih işlemleri için ÖSYM’den açıklama geldi. ÖSYM duyurusuna göre TUS tercihleri başladı. Peki TUS 1.dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? İşte TUS tercih yapma ekranı ve detaylar

        • 2

          TUS 1.DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

          DUYURU

          (01 Temmuz 2025)

          2025-TUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

          2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 01 - 07 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

          Adaylar, tercihlerini 01 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 07 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

          Ek yerleştirme işleminde 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Habertürk Anasayfa