TUS tercihleri başladı! TUS 1.dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?
Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavı olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı ek yerleştirme tercihleri başladı. ÖSYM'den gelen duyuruya göre 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 01 - 07 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. İşte TUS ek yerleştirme tercih sürecine ilişkin detaylar
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Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS 1.dönem ek yerleştirme tercih işlemleri için ÖSYM’den açıklama geldi. ÖSYM duyurusuna göre TUS tercihleri başladı. Peki TUS 1.dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? İşte TUS tercih yapma ekranı ve detaylar
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TUS 1.DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI
DUYURU
(01 Temmuz 2025)
2025-TUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 01 - 07 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini 01 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 07 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Ek yerleştirme işleminde 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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