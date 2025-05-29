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        Haberler Bilgi Yaşam Türkşeker kura sonuçları isim listesi sorgula: Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Türkşeker kura sonuçları isim listesi sorgula: Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Türkşeker 1.685 işçi alımı kura çekimleri 29 Mayıs saat 10.00'da başladı. Kura çekimine katılan işçi adayları Türkşeker kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Türkşeker yetkilileri, işçi alım sürecine dair tüm duyuruların yalnızca kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanacağını vurgulayarak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağını belirtti. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkşeker kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:57
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        • 1

          Türkşeker kura çekimi sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker A.Ş’nin fabrikalarda istihdam etmek üzere toplam 1685 daimi işçi alımı yapacağını bildirmişti. Kura çekimi bugün başladı. Peki Türkşeker kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından yürütülen işçi alım sürecine ilişkin noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, kura sonuçlarına ve süreçle ilgili tüm bilgilere kurumun resmi internet adresi olan www.turkseker.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

          Açık iş pozisyonlarının dört katından az başvuru yapılan ilanlar için ise, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda kura işlemi yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamdaki adaylar, noter kurasına tabi tutulmadan değerlendirmeye alınacak.

          Türkşeker yetkilileri, işçi alım sürecine dair tüm duyuruların yalnızca kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanacağını vurgulayarak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağını belirtti.

          TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

          TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı meslek gruplarından toplam 1.685 işçi alınacak. Alım yapılacak bazı pozisyonlar şu şekilde:

          İş makineleri operatörü

          Tır şoförü

          Mekaniker buhar kazanları teknisyeni

          Kamyon şoförü

          Makine bakım onarım teknisyeni

          Elektrik teknisyeni

          Bilgisayarlı makine teknisyeni

          Metal teknolojisi teknisyeni

          Döküm işçisi

          Ambar işçisi

          İdari destek görevlisi

        • 4

          Destek görevlisi

          Kimya teknisyeni

          Talaşlı imalat teknisyeni

          Torna-Freze ve CNC işçisi

          İnşaat teknisyeni

          Meydan ve sevk işçileri

          Endüstriyel otomasyon teknisyeni

          Montaj kaynak işçisi

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