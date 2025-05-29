Türkşeker kura sonuçları isim listesi sorgula: Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından yürütülen işçi alım sürecine ilişkin noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, kura sonuçlarına ve süreçle ilgili tüm bilgilere kurumun resmi internet adresi olan www.turkseker.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

Açık iş pozisyonlarının dört katından az başvuru yapılan ilanlar için ise, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda kura işlemi yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamdaki adaylar, noter kurasına tabi tutulmadan değerlendirmeye alınacak.

Türkşeker yetkilileri, işçi alım sürecine dair tüm duyuruların yalnızca kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanacağını vurgulayarak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağını belirtti.

TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN