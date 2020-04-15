Türkmen Bakan: "Türkiye hiçbir ayrım gözetmeksizin koronavirüsle mücadelede Irak halkına destek oldu"

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hiçbir etnik, dini ve mezhepsel kaygı gütmeden Irak halkına destek olduğunu söyledi.
AA muhabirine yaptığı açıklamada Maruf, maske, dezenfektan ve gıda kolisi yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
"Türkiye hiçbir ayrım gözetmeksizin koronavirüsle mücadelede Irak halkına destek oldu." diyen Türkmen Bakan, koronavirüsün bütün dünyayı etkisi altına aldığı bu zor dönemde Türkiye'nin Irak'taki kardeş halkı Türkmenleri ve diğer etnik unsurları unutmayarak yardımlarını gönderdiğini dile getirdi.
Türkmen Bakan, sözlerine şöyle devam etti:
"Sokağa çıkma yasağının olduğu bugünlerde sağolsun Türk Kızılay bu virüsle mücadelede buradaki insanları yalnız bırakmadı. Türkiye geçmişte nasıl insani yardımlar açısından örnek olmuşsa, Orta Doğu'da bugün de örnek olduğunu bir kez daha göstermiştir."
Maruf, Türkiye'nin Erbil, Kerkük, Telafer, Duhok ve Musul'da sağlık merkezleri, göçmen kampları ve vatandaşlara maske yardımı yaptığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı kurumlarıyla ne kadar büyük bir devlet olduğunu gösterdi. Etnik, dini ve mezhepsel ayrım gözetmeksizin yapılan bu yardımlar bize Osmanlı dönemini hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.
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