Türkiye’deki silahlı şiddetin verileri
Umut Vakfı 2014 yılından beri Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu'nu yayımlıyor. Yeni yayımladığı rapora göre, Türkiye'de son 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı. Meydana gelen silahlı şiddet olayında toplam 21 bin 434 kişi öldü, bazıları ağır olmak üzere 31 bin 207 kişi de yaralandı. 2023 yılında olayların en çok yaşandığı ilk 11 il ise sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum şeklinde oldu.
Giriş: 13.02.2024 - 16:35 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:35