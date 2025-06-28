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        Haberler Spor Diğer Türkiye’nin ilk pickleball ligi finalleri başladı - Diğer Haberleri

        Türkiye’nin ilk pickleball ligi finalleri başladı

        Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi'nde finaller başladı. Pickleballun Türkiye Tenis Federasyonu bünyesine dahil edildiğini söyleyen Fatih Dervent, kurumsal bir yapıyla yola devam edecek olmanın büyük bir avantaj olduğuna dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:26
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        Türkiye'nin ilk pickleball ligi finalleri başladı
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        Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi'nde finaller başladı.

        ENKA Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen SPX Türkiye Pickleball Ligi finallerinde çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde 60 takım mücadele ediyor.

        12 Nisan-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa’da yapılan bölge liglerinde başarılı olan 60 takım, şampiyonluk için yarışıyor.

        Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent, dereceye giren ekipleri ENKA'da ağırladıklarını belirtti.

        Türkiye'nin en iyi oyuncularının mücadele verdiğinin altını çizen Dervent, bu sporun dünyada ve Türkiye'de yaygınlaştığını vurgulayarak "2019 yılından bu yana kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda pickleball, Türkiye Tenis Federasyonunun çatısı altına girdi. Bu kurumsal yapının, ilerlemeye ivme katacağına inanıyoruz. Sosyal yapınız, beceri düzeyiniz ne olursa olsun, raketi elinize aldığınızda oynama hissiyatı oluşturan bir spor. Bu rüzgarın her geçen gün tüm illere hızla yayılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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        "BU BÜYÜME PATLAYARAK DEVAM EDECEK"

        Pickleballun Türkiye Tenis Federasyonu bünyesine dahil edildiğini söyleyen Fatih Dervent, kurumsal bir yapıyla yola devam edecek olmanın büyük bir avantaj olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye Tenis Federasyonunun, Türkiye'nin önde gelen kurumlarından olduğunu aktaran Dervent, şöyle konuştu:

        "Federasyonun sistemi bu sporun yaygınlaşmasına ivme katacaktır. Pickleball ile ilgilenen bireylerin buna ihtiyacı vardı. Bir spor dalının gelişmesi için nitelikli eğitmenlere ihtiyacınız var, tesislere ihtiyacınız var. Pickleball, ABD'de doğdu. Harcanan paralar, sponsor gelirleri, profesyonel sporcuların yıllık gelirlerine bakınca son yıllarda hızla büyüdüğünü görüyorsunuz. Sadece ABD'de 62 binin üzerinde pickleball kortu var. Topluma ihtiyaç duyduğu ekipmanı, sahayı, kortu sunduğunuzda bu spor zaten geri kalan tüm keyifli özellikleri sunacak. Bu büyüme patlayarak devam edecek."

        Organizasyonda mücadele eden Pickleball Türkiye Kulübü sporcuları Ömer Faruk Temel ve Mustafa Enes Debik, çok güzel bir atmosferde maçlara çıktıklarını belirterek önemli bir tecrübe edindiklerini dile getirdi.

        Bugün yapılan eleme maçları yapılırken, final karşılaşmaları yarın oynanacak.

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