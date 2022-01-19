Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi

20. yüzyılın başından 1950 yılına kadar Türkiye'de ciddi miktarlarda oyuncak üretiminin yapıldığını dile getiren Güneröz, bu tarihten itibaren oyuncak yapımında fabrikasyon yöntemlerine geçilerek kalın malzemelerden ziyade plastiğin kullanılmaya başlandığını ve 1980'dan sonra da başta Çin'den olmak üzere ithalatın arttığını söyledi.

Güneröz, müzede bebekler, hayvanlar, zeka, uzay oyunları, taşıtlar, bebek tamir üniteleri, geleneksel Eyüp oyuncakları, okul ve bahçe kültürü, inşaat oyuncakları gibi farklı temalarda oyuncaklar bulunduğunu ve 2 yılda bir ana temaların korunarak oyuncakların değiştirildiği belirtti.