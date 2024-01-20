Türkiye’de kaç özel okul var ve bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ne?
1.5 milyona yakın öğrencinin eğitim gördüğü özel okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'yle yüzde 56.89'lük tavan zam belirlendi. Basına yansıyan haberlere göre veliler bakanlığın belirlediği zam oranının çok üstünde zam yapan okullardan şikayetçi. Peki Türkiye'de kaç özel okul var ve bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ne?
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Giriş: 20.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:28