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        Haberler Gündem İnfo Grafik Türkiye’deki gelir dağılımında makas açılıyor

        En zengin yüzde 20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay da yüzde 49.8

        TÜİK Gelir Dağılımı İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2023 yılı sonuçlarını açıkladı. En zengin yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1.8 puan artarak yüzde 49.8'e çıktı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0.1 puan azalarak yüzde 5.9 oldu. En zengin yüzde 20'lik kesimin gelirlerden aldığı pay 2006 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 29.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:31
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        #Gelir dağılımı uçurumu

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