KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORUNUN ŞIKLARI

SORU: Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

ŞIKLAR

A: Ş

B: V

C: G

D: H

DOĞRU CEVAP AÇIKLANDI!

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 10 Eylül Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde 1 milyon TL değerindeki “Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?” sorusunun yanıtı açıklandı. Sorunun cevabı: V şıkkı.

Türkiye’deki 81 ilin adında V harfi Ş, G ve H harflerine göre daha az bulunuyor.