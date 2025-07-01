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        Bakırhan: Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğiz

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşme ile herkesi kapsayan, demokrasi, hukuk ve iç barışı sağlayacak bir yol haritasının çıkmasını umut ediyoruz. Heyetlerimizin yapacağı görüşmeler sonrasında Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:02
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        "Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğiz"
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşme ile herkesi kapsayan, demokrasi, hukuk ve iç barışı sağlayacak bir yol haritasının çıkmasını umut ediyoruz. Heyetlerimizin yapacağı görüşmeler sonrasında Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

        DHA'da yer alan habere göre DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

        Bakırhan, her sabah ayrı bir mesele ile uyandıklarını belirterek, "Dün de Leman Dergisi'nde yayınlanan bir karikatürün Hz. Muhammed'i hedef aldığı gerekçesi ile dergi binası ve bazı işletmelere karşı provokasyon ve linç girişimi gerçekleşti. Öncelikle Hz. Muhammed'i hatırlatacak bir karikatürün yayınlanmasını ve bu karikatürü gerekçe göstererek linç girişiminde bulunulmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin toplumdaki kutsallar ve hassasiyetler konusunda dikkatli davranması gereken bir süreçte yaşıyoruz. Öte yandan bu ülkede kimsenin linç girişiminde bulunma hakkı yoktur. Bu sebeple kimseyi hukuk dışında çıkmamaya davet ediyoruz. Türkiye toplumsal barışını ararken, bu tarz hadiseler toplumsal barış imkanına yara oluşturuyor. Yaralanmasına neden oluyor. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        "DAHA ÇOK BİR ARAYA GELMELİYİZ"

        Parti heyetinin ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacağını hatırlatan Bakırhan, "Bölgesel kaos tırmanırken, iç barışı güçlendirmek için daha çok bir araya gelmeliyiz. Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşme ile herkesi kapsayan, demokrasi, hukuk ve iç barışı sağlayacak bir yol haritasının çıkmasını umut ediyoruz. Heyetlerimizin yapacağı görüşmeler sonrasında Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda barış iklimini somut hayata yayacak gelişmelerin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

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