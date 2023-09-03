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        Haberler Gündem Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Göktaşı nereye, hangi ile ve ne zaman düştü? Göktaşı nedir ve neden düşer?

        Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Göktaşı nedir ve neden düşer?

        Dün akşam itibariyle sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların ardından Türkiye'ye göktaşı mı düştü, nereye düştü ve göktaşı neden düşer gibi soruların cevapları gündem oldu. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın araştırma yaptığı göktaşı düşmesi ilez ilgili olarak ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:55
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        • 1

          Türkiye'de bir kez daha göktaşı düştü iddiaları sosyal medyada trend oldu. 2 Eylül Cumartesi günü Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerde gökyüzünde bir ışık parlaması yaşandığı ve bunun göktaşı olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, söz konusu iddialara dair detaylar ve göktaşı düşmesi hakkında bilgiler...

        • 2

          TÜRKİYE'YE GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

          Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden gökyüzünde görülen bir ışık parlaması yaşandı. Gökyüzünde havanın aydınlanmasının sebebi henüz bilinmezken göktaşı olduğu iddia edildi.

          Konuyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

        • 3

          GÖKTAŞI (METEOR) NEDİR?

          Göktaşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

        • 4

          METEOR DÜŞMESİ HIZI

          Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

          Gözlendiği sırada atmosfere ve Dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

        • 5

          GÖKTAŞI ÇEŞİTLERİ

          Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir. Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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