Türkiye, bir kez daha orman yangınlarının yüreklere düşürdüğü ateşle mücadele ediyor. Karabük’ten Kahramanmaraş’a, İzmir’den Bursa’ya kadar uzanan farklı noktalarda yükselen alevler, hem doğayı hem de insanları tehdit ediyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangınlara karşı zamanla yarışan ekipler havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütürken, vatandaşlar da haritalar üzerinden bölgedeki son durumu endişeyle takip ediyor. İşte yangından etkilenen tahmini alanlar...