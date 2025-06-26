Türkiye-Ukrayna maçı canlı izle! Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2. hafta ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. İkinci hafta ilk maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Efeleri, Ukrayna karşısında galibiyet peşinde olacak. Ay-yıldızlı ekibin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye-Ukrayna voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 2. hafta 2. maçında Ukrayna ile karşılaşacak. İlk haftada 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşayan Filenin Efeleri, ikinci haftanın ilk maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, bugün Ukrayna karşısında mutlak galibiyeti hedefliyor. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı canlı izle kanalı karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Türkiye-Ukrayna maçı canlı yayın izle kanalı ve saati…
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TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasında Bulgaristan’da mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, etabın ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Ukrayna voleybol maçı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü yani bugün saat 18.30’da başlayacak.
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TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Ukrayna maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Filenin Efeleri'nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
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TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
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FİLENİN EFELERİ 2. HAFTA KALAN MAÇLARI
28 Haziran 2025
19.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT Spor)
29 Haziran 2025
15.00 Türkiye-Fransa (TRT Spor)
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