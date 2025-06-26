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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Filenin Efeleri galibiyet peşinde! VNL Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Türkiye-Ukrayna maçı canlı izle! Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2. hafta ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. İkinci hafta ilk maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Efeleri, Ukrayna karşısında galibiyet peşinde olacak. Ay-yıldızlı ekibin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye-Ukrayna voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:18
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        • 1

          A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 2. hafta 2. maçında Ukrayna ile karşılaşacak. İlk haftada 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşayan Filenin Efeleri, ikinci haftanın ilk maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, bugün Ukrayna karşısında mutlak galibiyeti hedefliyor. Türkiye-Ukrayna voleybol maçı canlı izle kanalı karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Türkiye-Ukrayna maçı canlı yayın izle kanalı ve saati…

        • 2

          TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasında Bulgaristan’da mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, etabın ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

          Türkiye-Ukrayna voleybol maçı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü yani bugün saat 18.30’da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye-Ukrayna maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-UKRAYNA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Filenin Efeleri'nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU

          Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

          Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

          Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç

          Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

          Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

          Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        • 6

          FİLENİN EFELERİ 2. HAFTA KALAN MAÇLARI

          28 Haziran 2025

          19.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT Spor)

          29 Haziran 2025

          15.00 Türkiye-Fransa (TRT Spor)

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