TTF'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin en köklü tenis turnuvası olan İstanbul Challenger'ın 1946'dan beri düzenli olarak gerçekleştirildiği ve uluslararası başarısını da aldığı ödüllerle taçlandırdığı ifade edildi.
Türk tenisçiler için bir sıçrama tahtası niteliğindeki turnuvanın sürekliliğinin federasyonca önemsendiğinin altı çizilerek, "Yıllardır federasyon olarak büyük bir hassasiyetle turnuvanın devamlılığı için desteğimizi gösteriyoruz. 15.08.2020 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında İstanbul Challenger'ın düzenlenmesi konusu gündeme getirilmiş ve sponsor bulunması halinde turnuvanın düzenlenmesi için federasyonun da sponsorlar ile birlikte gereken desteği vereceği kararına varılmıştır." denildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının spor organizasyonlarına etkisine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Dünyayı etkisi altına alan, maddi ve manevi bir belirsizliği de beraberinde getiren Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok köklü turnuvanın iptal edildiği bir dönemde; turnuvalardaki izleyici yasakları, ulaşım sorunu gibi nedenlerle sponsorlar da turnuvalara desteklerde ekonomik yönden bir kısıtlamaya gitmiştir. Bütün kulüplerimize yaklaşımımızda olduğu gibi birçok milli tenisçimizi yetiştiren TED Spor Kulübü'ne de gereken ilgi federasyonumuzca gösterilmiş, kulübümüze bu süreçte sponsor arayışlarında da destek olunmuştur. Federasyonumuzun girişimleri ile kısmi olarak sponsor bulunmuş ve farklı sponsorlar ile görüşmeler de devam ederken TED Spor Kulübü turnuvayı gerçekleştirmeyeceğine dair bir açıklama yapmıştır. Türk tenisinde bir gelenek haline gelen bu önemli turnuvamızın devamlılığının sağlanması için federasyon olarak turnuvanın düzenlenmesine yönelik desteğimizin bugünlerde olduğu gibi gelecek yıllarda da devam edeceğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."
TED Spor Kulübünden turnuvanın iptaline ilişkin yapılan açıklamada ise "Kulübümüz tarafından 72 yıldır yapılmakta olan ve salt ülkemizin değil uluslararası sporun da en sürekli ve başarılı organizasyonları arasında yer almış, alanında Türkiye'ye bir dünya birinciliği ve ikinciliği armağan etmiş olan İstanbul Challenger bu yıl elimizde olmayan nedenlerle maalesef gerçekleştirilemeyecektir. Dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, sponsor ve izleyici yoksunluğu, ulaşım sorunları bir yana Türkiye Tenis Federasyonunun da TED'e ve turnuvamıza yeterli ilgiyi göstermemesi bu kararı almamıza yol açmıştır. Üzüntümüz sonsuzdur." ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!