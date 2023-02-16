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'Türkiye Tek Yürek' deprem yardım kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte, Deprem yardımı toplam bağış tutarı

'Türkiye Tek Yürek' deprem yardım kampanyasında rekor bağış toplandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası başlatıldı. Depremde can kaybı ve yıkılan bina sayısı artarken Afet bölgesi ilan edilen bölgeler için deprem yardım kampanyası başlatıldı. 15 Şubat akşamı ortak yayınla tüm TV kanallarında yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' deprem bağışı kampanyası ile rekor bağış elde edildi. İşte, 'Türkiye Tek Yürek' deprem yardım kampanyasında toplam bağış tutarı...

Giriş: 16.02.2023 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tüm Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremler; Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’te yıkıma neden oldu. 11 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından 'Türkiye Tek Yürek' deprem bağışı kampanyası başlatıldı. 15 Şubat akşamı  Show TV, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7,  Star TV, TRT 1 ve TV8  ekranlarında yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' deprem yardım kampanyasında; Türkiye'nin önde gelen iş insanları, ünlü isimler ve spor camiasından ünlü isimler bağış miktarlarını açıkladı. İşte, deprem yardım kampanyası toplanan bağış miktarı..

  • ÜNLÜ İSİMLERİN MODERATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    'Türkiye Tek Yürek' deprem bağışı kampanyası; Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

     

  • TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

    "Türkiye Tek Yürek" deprem yardım kampanyasında saat 02:54'te açıklanan miktara göre; 115 milyar 146 milyon 528 TL'lik bağış yapıldı.

    Deprem yardım kampanyasında SMS bağışı ise 9 milyon 10 bin adete ulaştı.

  • BAĞIŞTA BULUNANLAR

    * Merkez Bankası: 30 milyar TL

    * Ziraat Bankası: 20 milyar TL

    * Vakıfbank: 12 milyar TL

    * Halkbank: 7 milyar TL_

    * Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı firmalar: 3 milyar 600 bin TL

    * Turkcell: 3.5 milyar TL

    * Cengiz Holding: 500 milyon TL + 2 milyar 500 milyon TL

    * Türk Hava Yolları: 2 milyar TL

    * Baykar Teknoloji... 2 milyar TL

    * TMSF: 2 milyar TL_

    * Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

    * Türk Telekom: 2 milyar TL

    * Borsa İstanbul Grubu: 2 milyar TL

    * Ziraat Katılım: 1 milyar TL

    * Vakıf Katılım: 1 milyar TL

    * Emlak Konut: 1 milyar TL

  • * Kalyon Holding: 950 milyon TL

    * Zirve Holding Turkuaz Medya Grubu: 700 milyon TL

    * Doğuş Holding... 500 milyon TL

    * Diyanet İşleri Başkanlığı: 310 milyon

    * Cihan Kamer: 300 milyon TL

    * LC Waikiki: 200 milyon TL

    * Çelikler Holding: 150 milyon TL

    * Rixos Hotels Yönetim Kurulu ve Sembol İnşaat: 120 milyon TL

    * Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

    * Trendyol: 100 milyon TL

    * Limak Holding: 100 milyon TL

    * Orient World: 60 milyon TL

  • * Yeni Çamoluk Otomotiv: 50 milyon TL

    * Yıldırım Demirören merhum Erdoğan Demirören adına: 50 milyon TL

    * Boyner Grup: 50 milyon TL

    * Neşet Koçkar: 50 milyon TL

    * Kibar Holding: 50 milyon TL

    * Mesa Holding: 48 milyon TL

    * Alagöz Holding: 30 milyon TL

    * Akmercan Holding: 30 milyon TL

    * Zorlu Holding: 30 milyon TL

    * TİSK: 25 milyon TL

    * Kıran Holding: 25 milyon TL

    * Papara 25 milyon TL

  • * Arnavukluk Vatandaşları: 1 milyon Euro

    * Tay Grup: 20 milyon TL

    * Artaş Grubu: 20 milyon TL

    * Torunlar GYO: 20 milyon TL

    * Özdilek Holding: 20 milyon TL

    * Nadir Metal: 20 milyon TL

    * Türk-İş: 20 milyon TL

    * Çalık Holding: 20 milyon TL

    * Bahçelievler Belediyesi Çalışanları: 14 milyon TL

    * Kore Telekom: 15 milyon TL_

     

    * Türkiye Jokey Kulübü: 15 milyon TL

  • * ETİ Gıda: 10 milyon TL

    * Boğaziçi Savunma: 10 milyon TL

    * Kuzu Grup: 10 milyon TL

    * Ahmet Fuat Türkmen: 10 milyon TL

    * Memur-Sen: 10 milyon TL

    * Atış Yapı: 10 milyon TL

    * Ölmez Madencilik: 10 milyon TL

    * DAP Yapı: 10 milyon TL

    * MÜSİAD: 10 milyon TL

    * Metgün İnşaat: 15 milyon TL

    * Selim İnşaat: 10 milyon TL

    * Astaş Holding: 10 milyon TL

     

    * Birleşmiş Markalar Derneği: 7 milyon TL

  • * Sami Çebi: 5 milyon TL

    * Ekşioğlu Vakfı: 5 milyon TL

    * Özyurtlar Holding: 5 milyon TL

    * Kuzey Marmara Sanayi Vadisi çalışanları: 5 milyon TL

    * FLO Mağazacılık: 5 milyon TL

    * Abdürrahim Albayrak: 5 milyon TL

    * Koton: 5 milyon TL

    * Can Holding: 5 milyon TL

    * İpekyol: 5 milyon TL

    * İstanbul Emniyet Müdürlüğü Görevlileri: 5 milyon TL

    * Ergünler Lojistik: 5 milyon TL

    * Uzman Denizcilik: 5 milyon TL

     

    * Uzman Denizcilik: 5 milyon TL

  • * Mikail Yusifov 3 milyon 500 bin TL

    * O Ses Çiğ Köfte Grup: 3 milyon 500 bin TL

    * Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Koruma Görevlileri: 3 milyon 300 bin TL

    * Dilan Polat: 3 milyan 250 bin TL

    * Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL

    * Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL

    * Tavuk Dünyası: 3 milyon TL

    * Avukat Rezan Epözdemir: 3 milyon TL

    * Edin Visca: 100 bin Euro

    * Gizia: 2 milyon 410 bin TL

    * Tekdağ Ailesi; merhum Adnan Tekdağ ve merhume Emine Tekdağ adına: 2 milyon TL

    * Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL

    * Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL

    * MGCM Yatırım: 2 milyon TL

    * İsmail Berhan: 2 milyon TL

    * Şenol Mutlu: 2 milyon TL

    * Polat Yağcı: 2 milyon TL

    * Erkan Canpolat: 2 milyon TL

    * Melike Alpay Özmen: 1 milyon 500 bin TL

    * Yusuf Çetin (Süryani Cemaati Ruhani Lideri): 1 milyon 250 bin TL

     

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    * Demirkırgız International Bankası: 1 milyon TL

    * Seyidoğlu Gıda: 1 milyon TL

    * İttifak Holding: 1 milyon TL

    * Tudors Gömlek: 1 milyon TL

    * Çevre Koleji: 1 milyon TL

    * Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

    * Bilfen Okulları: 1 milyon TL

    * TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 1 milyon TL

    * Gülle Tekstil: 1 milyon TL

    * Emre Konuk: 1 milyon TL

    * Özgür Özevin: 1 milyon TL

    * Bonna Porselen: 1 milyon TL_

    * Kenan Kıran: 1 milyon TL

    * Alaaddin Massah: 1 milyon TL

    * Ahmet Çoban 1 milyon TL

    * Tansu Çiller: 1 milyon TL

    * Suat Kılıç: 1 milyon TL

    * Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

    * GKN Kargo: 1 milyon TL

    * Ebru Gündeş: 1 milyon TL

    * Papillon Reklam Ajansı: 1 milyon TL

    * Saffet Akkoyun 1 milyon TL

    * Bambi Yatak: 1 milyon TL

    * Hamza Dürgen: 650 bin TL

     

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    * Avrupa Müzik: 500 bin TL

    *Saral Tekstil: 500 bin TL

    * Ataşehir Golf Kulübü: 500 bin TL

    * Haluk Levent: 500 bin TL

    * Dönerci Celal Usta: 500 bin TL

    * Fatsa Belediyesi: 300 bin TL

    * Ebubekir Şahin (RTÜK Başkanı): 200 bin TL_

    * 14. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 140 bin TL

    * 13. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 113 bin TL

    * Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL

    * Zuhal Topal: 100 bin TL

    * Mualla Er: 100 bin TL

    * 2021 Uzman Cavuşları: 25 bin TL

    * Emre Belözoğlu, bir yıllık maaşını bağışladı.

    * Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç maaşını bağışladı.

    * Mehmet Şimşek, bir yıllık maaşını bağışladı.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASINA TELEFONLA BAĞLANDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yükünün altından kalkacaklarını belirterek, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " dedi.

     

    Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.

    Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım topluyor. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.

  • DESTEK OLACAKLAR

    Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımıza destek olacak. 

  • TÜRKİYE TEK YÜREK SMS YARDIMI

    Dizi ve program yüzlerinin ortak yayında toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

    TEK YÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a

    TEK YÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a bağış yapılabilecek.

  • TÜRKİYE TEK YÜREK IBAN DEPREM BAĞIŞI

    Bağış yapılacak IBAN numaraları şöyle;

    TC Ziraat Bankası A.Ş TL hesabı

    TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş Dolar hesabı

    TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş Euro hesabı

    TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

    TC Ziraat Bankası A.Ş SWIFT hesabı

    TCZBTR2A

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