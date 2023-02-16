* Mikail Yusifov 3 milyon 500 bin TL
* O Ses Çiğ Köfte Grup: 3 milyon 500 bin TL
* Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Koruma Görevlileri: 3 milyon 300 bin TL
* Dilan Polat: 3 milyan 250 bin TL
* Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL
* Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL
* Tavuk Dünyası: 3 milyon TL
* Avukat Rezan Epözdemir: 3 milyon TL
* Edin Visca: 100 bin Euro
* Gizia: 2 milyon 410 bin TL
* Tekdağ Ailesi; merhum Adnan Tekdağ ve merhume Emine Tekdağ adına: 2 milyon TL
* Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL
* Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL
* MGCM Yatırım: 2 milyon TL
* İsmail Berhan: 2 milyon TL
* Şenol Mutlu: 2 milyon TL
* Polat Yağcı: 2 milyon TL
* Erkan Canpolat: 2 milyon TL
* Melike Alpay Özmen: 1 milyon 500 bin TL
* Yusuf Çetin (Süryani Cemaati Ruhani Lideri): 1 milyon 250 bin TL
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* Demirkırgız International Bankası: 1 milyon TL
* Seyidoğlu Gıda: 1 milyon TL
* İttifak Holding: 1 milyon TL
* Tudors Gömlek: 1 milyon TL
* Çevre Koleji: 1 milyon TL
* Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL
* Bilfen Okulları: 1 milyon TL
* TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 1 milyon TL
* Gülle Tekstil: 1 milyon TL
* Emre Konuk: 1 milyon TL
* Özgür Özevin: 1 milyon TL
* Bonna Porselen: 1 milyon TL_
* Kenan Kıran: 1 milyon TL
* Alaaddin Massah: 1 milyon TL
* Ahmet Çoban 1 milyon TL
* Tansu Çiller: 1 milyon TL
* Suat Kılıç: 1 milyon TL
* Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL
* GKN Kargo: 1 milyon TL
* Ebru Gündeş: 1 milyon TL
* Papillon Reklam Ajansı: 1 milyon TL
* Saffet Akkoyun 1 milyon TL
* Bambi Yatak: 1 milyon TL
* Hamza Dürgen: 650 bin TL
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* Avrupa Müzik: 500 bin TL
*Saral Tekstil: 500 bin TL
* Ataşehir Golf Kulübü: 500 bin TL
* Haluk Levent: 500 bin TL
* Dönerci Celal Usta: 500 bin TL
* Fatsa Belediyesi: 300 bin TL
* Ebubekir Şahin (RTÜK Başkanı): 200 bin TL_
* 14. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 140 bin TL
* 13. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 113 bin TL
* Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL
* Zuhal Topal: 100 bin TL
* Mualla Er: 100 bin TL
* 2021 Uzman Cavuşları: 25 bin TL
* Emre Belözoğlu, bir yıllık maaşını bağışladı.
* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç maaşını bağışladı.
* Mehmet Şimşek, bir yıllık maaşını bağışladı.