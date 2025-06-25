Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasının ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin etabını 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile tamamlayan Filenin Efeleri, Bulgaristan'ın Burgaz şehrinin ev sahipliği yapacağı haftada çıkış arıyor. 3 puanla 16. sırada yer alan ay-yıldızlılar, organizasyonda üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
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A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Ligin ikinci haftasına Bulgaristan'ın Burgaz şehri ev sahipliği yapacak. Filenin Efeleri, 2. etapta ilk olarak Slovenya ile karşılaşacak. Çin etabını 4'te 1 yaparak tamamlayan ay-yıldızlı ekip, organizasyonda üst sıralara çıkmanın yollarını arayacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...
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TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Slovenya voleybol maçı, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak.
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TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri’nin heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
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FİLENİN EFELERİ 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
Millilerimizin maç programı şu şekilde:
25 Haziran 2025
16.00 Türkiye-Slovenya (TRT Spor Yıldız)
26 Haziran 2025
18.30 Türkiye-Ukrayna (TRT Spor)
28 Haziran 2025
19.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT Spor)
29 Haziran 2025
15.00 Türkiye-Fransa (TRT Spor)
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TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
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İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan’da, 3. haftasında 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.
18 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.
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