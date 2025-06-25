A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Ligin ikinci haftasına Bulgaristan'ın Burgaz şehri ev sahipliği yapacak. Filenin Efeleri, 2. etapta ilk olarak Slovenya ile karşılaşacak. Çin etabını 4'te 1 yaparak tamamlayan ay-yıldızlı ekip, organizasyonda üst sıralara çıkmanın yollarını arayacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...