A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi hazırlıklarını İstanbul’da sürdürüyor. Bu kapsamda ilk hazırlık maçında Slovenya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri, ikinci hazırlık maçında da Slovenya ile karşılaşacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Türkiye-Slovenya voleybol maçı saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…