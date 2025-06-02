Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri 2. hazırlık maçında!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Filenin Efeleri, 2. hazırlık maçında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-Slovenya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırıyor. Milliler, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etmişti. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Slovenya voleybol maçı saati ve canlı yayın kanalı...
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi hazırlıklarını İstanbul’da sürdürüyor. Bu kapsamda ilk hazırlık maçında Slovenya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri, ikinci hazırlık maçında da Slovenya ile karşılaşacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Türkiye-Slovenya voleybol maçı saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar…
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TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Slovenya voleybol maçı, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü yani bugün saat 17:00’de başlayacak.
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TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri’nin heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Mücadele, İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak
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TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla ay-yıldızlı ekibin hazırlık mücadelesini canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
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FİLENİN EFELERİ KAMP KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu