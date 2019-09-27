27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 14 yarıştan oluşan, WRC 2020 takvimi FIA Dünya Motorsporları Konseyi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.
Takvimde yapılan düzenlemeler sonrasında İspanya, Korsika ve Avusturalya rallileri takvimden çıkarılırken, Kenya, Yeni Zellanda ve Japonya şampiyonaya eklendi.
Son iki yıldır başarılı organizasyonlarıyla kendisine özel bir yer edinmeyi başaran Türkiye Rallisi'nin ise takviminin 11. yarışı olarak 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada, "Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek, yurt dışındaki imajını güçlendirmek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız." ifadesini kullandı.
Başkan Üçlertoprağı, şunları kaydetti:
"Dünya Ralli Şampiyonası’nı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle, geçtiğimiz yıl yeniden ülkemize kazandırmıştık. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle üst düzey organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımız çatı kuruluşumuz olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve yarışımıza katılan fabrika takımlarıyla sporculardan övgüler aldı. Bu sayede de opsiyon hakkımızı, kendi şartlarımızla kabul ettirdik."
Gelecek yıl için oluşturulan takvim ise şöyle:
23-26 Ocak: Monte Carlo
13-16 Şubat: İsveç
12-15 Mart: Meksika
16-19 Nisan: Şili
30 Nisan-3 Mayıs: Arjantin
21-24 Mayıs: Portekiz
4-7 Haziran: İtalya Sardunya
16-19 Temmuz: Kenya Safari
6-9 Ağustos: Finlandiya
3-6 Eylül: Yeni Zellanda
24-27 Eylül: Türkiye
15-18 Ekim: Almanya
29 Ekim-1 Kasım: Büyük Britanya
19-22 Kasım: Japonya
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