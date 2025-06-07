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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || TRT Spor ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Polonya voleybol canlı yayın izle

        Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Filenin Sultanları Türkiye-Polonya voleybol canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 3. maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında Fransa ve Tayland'ı yenerek turnuvaya başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları'nın hedefi üçte üç yapmak. Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Milli takımın maçı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. İşte, TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 08:24 Güncelleme: 07.06.2025 - 08:24
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        • 1

          2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. maçında Polonya ile karşılaşacak. Çin etabındaki ilk iki maçında Fransa'yı 3-1, Tayland'ı ise 3-0 yenen Filenin Sultanları, Polonya'yı da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı yayın izle…

        • 2

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki üçüncü karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.

          Türkiye-Polonya voleybol maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü yani bugün saat 10.00’da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          KADRO

          Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

          Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

          Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

          Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

          Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 5

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 6

          FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

          Millilerin organizasyonun ilk haftasında kalan maçları şöyle:

          7 Haziran Cumartesi

          10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

          8 Haziran Pazar

          14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

        • 7

          A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

          VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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