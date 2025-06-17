Türkiye Pickleball Şampiyonası’nda taht Muğla’nın

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Pickleball Şampiyonası 8-13 yaş kızlar kategorisinde Muğla’nın Menteşe ilçesinden Ada Sarıgül, namağlup Türkiye Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Ada Sarıgül ayrıca, Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Milli Takım kampına davet edildi.

Menteşe Belediye Spor’un genç yeteneği Ada Sarıgül, önce Muğla İl Şampiyonası’nı, ardından Denizli’de düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası’nı kazanarak adını Türkiye Finalleri’ne yazdırdı. Türkiye genelinden 1500 sporcunun katıldığı şampiyonada 8-13 yaş kızlar kategorisinde üç turnuva boyunca hiç mağlup olmayan Ada, Türkiye Şampiyonu olarak Muğla’ya büyük gurur yaşattı.

"EGE BAŞARISINDAN TÜRKİYE FİNALLERİNE"

30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen Ege Bölgesi Şampiyonası’nda Menteşe Belediye Spor sporcuları önemli dereceler elde etti. Gösterdikleri performansla Türkiye'nin en iyi 10 sporcusu arasına giren ekip, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

"DİĞER KATEGORİLERDE DE MENTEŞE İMZASI"

Pickleball Türkiye Şampiyonası'nda başarı yalnızca Ada Sarıgül ile sınırlı kalmadı. Aynı yaş grubunda erkekler kategorisinde yarışan Mehmet Can Özkan, Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca, Menteşe Belediye Spor Tenis ve Pickleball antrenörü Ferhat Küçükefe, partneri Görkem Bal ile birlikte çiftler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Elde edilen bu dereceler Menteşe’de büyük sevinçle karşılandı.

"BAŞTA ALIŞAMADIM AMA ŞİMDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONUYUM"

Tenise 9 yaşında başladığını belirten Ada Sarıgül, Pickleball’a geçiş sürecini şu sözlerle anlattı:" Önce teniste gelişmeler gösterdim. Daha sonra Ferhat Hocam beni Pickleball’a başlattı. Başta alışmakta zorlandım ama zamanla il, bölge ve Türkiye şampiyonasına kadar ilerledim. Pickleball, tenise göre daha rahat çünkü hem saha daha küçük hem de raket daha hafif. Bu da oyuna daha hızlı adapte olmamı sağladı"

Turnuvadaki en unutulmaz anını da paylaşan Ada, yarı finalde kendisi için özel bir maç oynadığını belirtti: "Yarı finaldeki rakibim daha önce yakın arkadaşımı elemişti. Elimden geleni yaptım ve maçı kazandım. Finalde biraz heyecanlandım ama daha önce yendiğim bir rakip olduğu için kendime güveniyordum. Geriye düştüğüm anda hocam mola aldı, ne yapmam gerektiğini anlattı. Onun dediklerini uyguladım ve Türkiye Şampiyonu oldum"