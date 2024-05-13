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        Haberler Gündem Türkiye Petrolleri 150 personel alıyor! TPAO personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile kadro dağılımı (Kamu ilanları)

        Türkiye Petrolleri 150 personel alımı için başvurular bugün bitiyor! TPAO işe alım şartları nelerdir?

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 122'si ön lisans, 28'i lisans olmak üzere toplamda 150 kişilik istihdam gerçekleştirecek. 9 Mayıs itibarıyla başlayan başvuru süreci 13 Mayıs'ta bitiyor. Başvuruların İşkur üzerinden alındığı ilana başvurmak isteyen adayların gün içerisinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, Türkiye Petrolleri 150 personel alımı detayları, görev yeri ve kadro dağılımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 08:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:35
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        • 1

          Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işe alım yapacağını açıkladı. Ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 150 kişi farklı kadro ve meslek gruplarında istihdam edilecek. 9 Mayıs'ta başlayan başvuru süreci, bugün yani 13 Mayıs'ta bitiyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını www.iskur.gov.tr sitesi üzerinden yapabilir. İşte, TPAO 150 personel alımı detayları...

        • 2

          TÜRKİYE PETROLLERİ 122 ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALACAK

          Türkiye Petrolleri verdiği iş ilanında; TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’nde görevlendirmek üzere 122 ön lisans mezunu personel alacağını duyurdu. Adaylar KPSSP93 puanı üzerinden değerlendirilecek.

        • 3

          TÜRKİYE PETROLLERİ 122 ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Adaylar Şırnak İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapabilir. Başvurular 9 Mayıs 2024 tarihi ile 13 Mayıs tarihi arasında yapılacak.

        • 4

          TÜRKİYE PETROLLERİ 122 ÖN LİSANS MEZUNU KADRO DAĞILIMI

          TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilecek adaylar için belirlenen kadro dağılımı şöyle;

          Üretim Operatör Yardımcılığı - 66 kişi

          Elektrik İşleri - 20 kişi

          Ambar İşleri - 2 kişi

          Malzeme Eksperliği - 4 kişi

          Harita Teknisyenliği - 2 kişi

          Servis (Büro) İşleri - 13 kişi

          İnşaat Teknisyenliği - 2 kişi

          İş Güvenliği İşleri - 2 kişi

          3 Sistem Destek İşleri - 2 kişi

          Muhasebe İşleri - 1 kişi

          Tedarik ve Lojistik - 2 kişi

          İşleri - 2 kişi

          Laboratuvar İşleri - 6 kişi

        • 5

          TÜRKİYE PETROLLERİ 28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALACAK

          TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne toplamda 28 lisans mezunu personel alınacak. Sadece Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvuranlar KPSSP48 puanı üzerinden değerlendirilecek. Diğer adaylar içinse KPSSP3 puanı göz önüne alınacak.

        • 6

          TÜRKİYE PETROLLERİ 28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          28 Lisans mezunu için başvurular Ulusal düzeyde, Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri 9 Mayıs 2024 ile 13 Mayıs arasında gerçekleşecek.

        • 7

          TÜRKİYE PETROLLERİ 28 LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne 9 Uzman Yardımcısı, 16 Mühendis, 1 Avukat olmak üzere toplam 26 personel; Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ise 2 Uzman Yardımcısı lisans mezunu personel alımı yapılacak olup toplamda 28 personel istihdamı sağlanacak.

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