Kamuda iş sahibi olmak isteyenler için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ön lisans ve lisans olmak üzere iki farklı iş ilanı yayınladı. Toplamda 150 kişinin istihdam edileceği iş ilanında adaylar Şırnak ve Adıyaman'da görevlendirilecek. İşte, TPAO 150 personel alımı detayları, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...