"Bunlar tabi iklim değişiminin etkileri, mevsimlerde kayma ve mevsim geçişlerinde hızlı süreçler meydana geliyor. Özellikle bizim mevsim geçişlerindeki bahar sezonlarının kısa olması, bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. En büyük olumsuz etkileri de bunlar, mevsim hızla değişiyor. Bu da ara geçişlerdeki süreleri kısaltıyor. Bunların hepsi olumsuz etkiler doğruyor. İşte yoğun yağışların ani olması, ani kar yağması veya uzun süre karın yağmaması gibi etkiler de bu iklim değişimine bağlı olarak bizim gördüğümüz sonuçlar."