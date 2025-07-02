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        Haberler Yaşam Türkiye'nin tek 'Sucuk Müzesi', 1 yılda 30 bin ziyaretçi ağırladı

        Türkiye'nin tek 'Sucuk Müzesi', 1 yılda 30 bin ziyaretçi ağırladı

        Türkiye'de ilk kez Afyonkarahisar'da oluşturulan Sucuk Müzesi'ni 1 yılda 30 bin ziyaretçi gezdi. Ücretsiz giriş yapılan müzede 1920'den bu yana kullanılan sucuk üretim aletleri yer alıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:24
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          Afyonkarahisar'da Türkiye'de tek olma özelliğiyle bilinen ve özel bir şirket tarafından organize sanayi bölgesindeki sucuk, pastırma üretim fabrikasında kurulan müze, sergilenen ürünlerle dikkati çekti.

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          Firmanın yönetim kurulu üyelerinin koleksiyon olarak topladığı malzemelerden oluşan ve 100 yıldan fazla geçmişe sahip sucuk üretim ekipmanlarının sergilendiği müze, 1 yılda 30 bin ziyaretçi ağırladı.

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          Müzede sergilenen ürünler arasında 100 yıllık geçmişe dayanan ahşaptan kıyma makinesi, bıçaklar, masatlar, sucuk dolum makineleri yer alıyor.

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          SUCUK ÜRETİMİNİN TARİHİ YOLCULUĞU

          Afyonkarahisar'da, hayvancılık ile sucuk üretiminin başlangıcı ve gelişimine yönelik bilgilendirme yapılan müzeyi ziyaret edenlerin etlerin işlenişi, eski dolum makineleri, baharatlar, eski zırh makineleri, firmanın ilk dükkanın maketi ile sucuk ve pastırma kurutma odasını geziyor.

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          Müzede firmanın ilçelere sucuk ve pastırma taşıma amaçlı kullandığı 1943 model araç da sergileniyor. Sucuk Müzesi'nde boğa ve inek bibloları ile et çekme makineleri de yer alıyor.

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          Müzeyi gezen çocuklar boğa ve inek biblosuna, yetişkinler ise sucuk ticaretinin başladığı ilk dükkan ve nakliye aracına ilgi gösteriyor. Müze ziyaretçilerinden Mehmet Arıkan, "Müzeyi duymuştum. Ziyarete geldim. Gezerken müze bizi geçmişe götürdü. Müzede sergilenenler çok ilginç" diye konuştu.

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          MÜZE ÜCRETSİZ

          Sucuk Müzesi İşletme Müdürü Mehmet Doğan da müzenin ücretsiz ziyaret edildiğini anlattı.

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          Türkiye'de tek olan müzeye ilişkin bilgi veren Doğan, "Yaklaşık 1060 metrekare salonda fabrikada kullanılan eski makine ve teçhizatlar, fabrikadaki işleyişi canlandırdık. Eski makineleri sergiledik.

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          Müzede yer alan bütün makineler firmamız tarafından kullanıldı. Eski dükkanımızın birebir yaptık. Arabamızı sergiliyoruz. Firmamız Cumhuriyet ile yaşıt, 1920'de kuruldu. Yaklaşık 3 yıldır müzemiz hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

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