Türkiye'nin serveti 9 yılda yüzde 55 eridi
UBS ve Credit Suisse'ın Küresel Servet Raporuna göre Türkiye'de hane halklarının toplam serveti 2022 yılında TL'deki değer kaybı sebebiyle bir önceki yıla göre 142 milyar dolar azalarak 1 trilyon 41 milyar dolara düştü. Son 9 yılda toplam servetteki düşüş 929 milyar doları buldu. Türkiye'nin küresel servetten aldığı pay da 2022 yılında yüzde 0.2 ile 2001'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bunun yanında, raporda yer alan verilere göre 2022 sonu itibarıyla nüfusun en zengin yüzde 5'inin servetinin toplam servet içerisindeki payı yüzde 59.2 oldu. Yani yüzde 5'in serveti, kalan yüzde 95'in servetini geride bıraktı
Can Baytak
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 18.08.2023 - 16:02