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        Türkiye'nin gururları

        Uluslararası festivallerde birçok ödüle lâyık görülen piyanist kardeşler, Ferhan Önder ile Ferzan Önder, Türkiye'nin gurur kaynağı olarak uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Önder kardeşler, Didim'deki hafta sonu etkinliğinde dinleyicilerine büyülü anlar yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:55
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        Klasik müzikte Türkiye’nin gurur kaynağı olarak uluslararası arenada büyük başarılara imza atan Ferhan Önder ile Ferzan Önder; Ankara’da başladıkları müzik eğitimlerini Viyana’da sürdürdü. Henüz 14 yaşındayken İtalya’daki Casagrande yarışmasında 'Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Önder kardeşler, 2001'de yayınladıkları 'Vivaldi Reflections' albümüyle Almanya'nın en büyük klasik müzik ödülü olan '2002 ECHO Klassik Ödülü'nü kazandı.

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        Salzburg, Viyana ve Beethoven festivalleri gibi prestijli etkinliklerde sahne alan Ferhan Önder ile Ferzan Önder; Bach, Vivaldi, Mozart, Bartók, Stravinsky ve Fazıl Say gibi büyük bestecilerin eserlerine getirdikleri yorumlarla dünya çapında büyük beğeni topladı. Sayısız uluslararası konser veren Önder kardeşler, önemli orkestralarla birlikte çalışarak klasik müziğin evrensel dilini geniş kitlelere ulaştırdı. 2003'te UNICEF tarafından İyi Niyet Elçisi seçilen Ferhan Önder ile Ferzan Önder, müzikle dokundukları her kalpte iz bırakmaya devam ediyor.

        Ferhan Önder ile Ferzan Önder, Anda Barut Collection'da sahneye çıkarak klasik eserlerden oluşan repertuvarlarıyla seyircilere büyülü bir gece sundu. Seçkin Pirim’in 'Gate of Sun' adlı eseri önünde verdikleri konser sonrasında Önder kardeşler, dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Anda Barut Collection’ın sanatla dolu özel hafta sonunun bir diğer ilham verici etkinliği ise 'Art Talks by Seçkin Pirim' oldu. Sanatseverler, Pirim’in yaratıcı dünyasına yakından tanıklık etme fırsatı bulduğu ve moderatörlüğünü sunucu Julide Ateş’in gerçekleştirdiği etkinlikte sanatçı Anda Barut Collection’da yer alan Gate of Sun adlı eserin yaratım sürecini ve sanata dair sohbet gerçekleştirdi. Pirim; "Eselerimin yaratım süreci aslında içsel geçiş sürecim ile başladı. Soyut alanı daha geniş, uçsuz, bucaksız ve ilhan çekici olarak görüyorum. Bu anlamda içinden geçilebilen heykeller yapmak istiyordum. 'Gate' serisi de ruhumu sıfırlamam gerektiği bir zamanda oraya çıktı. Gate of Sun da bunun sonucu olarak, Anda Barut Collection’ın doğasına uygun olarak ortaya çıktı" dedi.

        Hafta sonu etkinliği kapsamında misafirler, doğanın dinginliğinde, sanatın ve müziğin iç içe geçtiği atmosferde Pernod Ricard Türkiye iş birliğiyle düzenlenen workshop’ta keyifli anları paylaştılar.

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        #Ferhan Önder

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