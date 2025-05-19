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        "Türkiye'nin en keyifli maratonlarından"

        CHP lideri Özel, "Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" için düzenlenen programda konuştu. Özel, "Ağaçların gelişmesi, buradaki çiftliğin yıllarla beraber doğayla iç içe halinin iyice görünür olmasıyla birlikte belki Türkiye'nin en keyifli, dünyanın da en çok tercih edilen maratonlarından bir tanesi olabilir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:25
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        "Türkiye'nin en keyifli maratonlarından"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkent Ankara Kalkınma Projesi'ne (BAKAP) ilişkin, "Ağaçların gelişmesi, buradaki çiftliğin yıllarla beraber doğayla iç içe halinin iyice görünür olmasıyla birlikte belki Türkiye'nin en keyifli, dünyanın da en çok tercih edilen maratonlarından bir tanesi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla BAKAP ATA Çiftliği'ndeki "Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" için düzenlenen programa katıldı.

        Burada konuşan Özel, önceden konut olarak tasarlanan BAKAP arazisinin ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından Ankaralıların nefes alacakları, doğayla iç içe merkez haline getirildiğini söyledi.

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        Maratonun koşulacağı alanı açılış gününde gezdiklerini anımsatan Özel, "Bir tarafta Atatürk'ün vasiyetine rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ni Anka Park'a açan, kendisine saray yapan, Ankara'nın bağrındaki Atatürk'ün emanetine hançerler saplayan bir anlayış, öbür tarafta konut alanından böyle bir cenneti yaratan bir anlayış." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'NİN EN KEYİFLİ MARATONLARINDAN BİRİ OLABİLİR"

        Maraton alanına, partilerinin önerisi ve ABB Meclisi'nin kararıyla "ATA Çiftliği" isminin verildiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

        "Ben İstanbul maratonunu, yarı maratonu iki kez, büyük maratonu iki kez, Antalya, Kadıköy yarı maratonunu birer kez bitirmiş birisi olarak, Mansur Başkan'a 'Burada maraton koşulursa, Ankara'daki büyük bir ihtiyacın giderileceğini' söylemiştim. Mansur Başkan bu meseleyi hemen projelendirmiş ve belki de dünyada eşi benzeri olmayacak bir maraton pisti kazandırdılar. Hele hele ağaçların gelişmesi, buradaki çiftliğin yıllarla beraber doğayla iç içe halinin iyice görünür olmasıyla birlikte belki Türkiye'nin en keyifli, dünyanın da en çok tercih edilen maratonlarından bir tanesi olabilir."

        "20 YILDA YAPILANDAN DAHA FAZLASINI YAPTIK"

        ABB Başkanı Mansur Yavaş ise uzun sürenin ardından 19 Mayıs'ın gençlerle maraton eşliğinde kutlanacağını söyledi.

        Konut için ayrılan alanı yeşil alan olarak hizmete aldıklarına dikkati çeken Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

        "Bildiğiniz trol tweet attı, '800 milyonluk arsayı tarla yaptı' diye. Gördüğünüz gibi, torunlarımızın torunlarına kadar hizmet edecek bir alan burası. Bu, aradaki görüş farkını, belediyeciliği ve kente bakış açısını gösteriyor. Şimdiye kadar 25 milyon metrekare yeşil alan yaptık. 20 yılda yapılandan daha fazlasını yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Çok yakında da inşallah evcil hayvanlar parkıyla Atatürk Orman Çiftliği'ni özgün haline getirip, sizlerle birlikte açacağız. Orası da tam 1000 dönüm. O sizlerin hizmetine sunulacak."

        Konuşmaların ardından Özel, ABB Başkanı Yavaş ve protokol üyeleriyle koşuların startını verdi. Özel, buradaki programın ardından, beraberindeki partililerle CHP Gençlik Kolları tarafından Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı.

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