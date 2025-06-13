Türkiye'nin 50'nci milli parkı

Büyüleyici jeolojik oluşumları, Anadolu diyagonalinin alan üzerinden geçmesi sebebiyle flora açısından hem zenginlik hem de endemik tür oranının fazla olması, fauna açısından incelendiğinde ayı, çizgili sırtlan, vaşak, kurt, yaban keçisi gibi büyük memeli türlerin yanında kemirgenler, sürüngenler, kuşlar, özellikle göçmen kuşlardan angut ördeğinin üreme alanı olması, kaya mezarları, Söğüt Ovası'nda bulunan 272 metre uzunluğundaki mağara, saf kayın ormanları, yaşlı doğal karaçam-sedir-göknar ormanları ve eşsiz güzelliği ile Kırksu bölgesi, alanı önemli kılmaktadır. Milli park ilan edilen alan, uluslararası bir marka olup ilimizi uluslararası doğa turizmi açısından cazip hale getirecektir."